Задержанный порезал себя в автозаке во Владивостоке

Сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову соседей и задержали столице Приморского края мужчину, который избивал свою 78‐летнюю мать. Пожилая женщина серьезно пострадала, ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

Ранее судимого 51-летнего мужчину задержали за нанесение побоев матери и отправили в отдел полиции в служебном автомобиле в отсеке для задержанных. Полицейские, прибыв на место, открыли дверь машины и увидели, что задержанный мужчина весь в крови.

Выяснилось, что он порезал себя бритвой, которую незаметно прихватил из дома.

Пострадавшему оказали необходимую помощь в городской больнице, куда его доставили на скорой.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.