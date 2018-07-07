Ещё
Задержанный порезал себя в автозаке во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанный порезал себя в автозаке во Владивостоке 

360tv.ru 7 июля 2018
Сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову соседей и задержали столице Приморского края мужчину, который избивал свою 78‐летнюю мать. Пожилая женщина серьезно пострадала, ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
Ранее судимого 51-летнего мужчину задержали за нанесение побоев матери и отправили в отдел полиции в служебном автомобиле в отсеке для задержанных. Полицейские, прибыв на место, открыли дверь машины и увидели, что задержанный мужчина весь в крови.
Выяснилось, что он порезал себя бритвой, которую незаметно прихватил из дома.
Пострадавшему оказали необходимую помощь в городской больнице, куда его доставили на скорой.
Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Полицейские назвали причины гибели семьи во Владивостоке: мужчина убил мать и сестру, после чего покончил с собой. Расследование уголовного дела продолжается.
360tv.ru: последние новости
Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина Домушники оставили москвича без утюга Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу116
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа71
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение