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Мужчина зарезал подругу своей матери во время застолья‍ в Хабаровске
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Мужчина зарезал подругу своей матери во время застолья‍ в Хабаровске 

360tv.ru 7 июля 2018
Словесная перепалка после застолья закончилась убийством в поселке имени Горького в пригороде Хабаровска. 58‐летняя женщина, по словам обвиняемого, ударила его кулаком в глаз, в ответ 43‐летний мужчина несколько раз ударил ее в бедро ножом. Об этом сообщил сайт gubernia.com.
Мужчина пил водку с матерью и двумя ее подругами. В ходе ссоры он тяжело ранил одну женщину. Потерпевшая умерла на месте происшествия от полученных травм. Никто из присутствующих в квартире не пытался помочь женщине, истекающей кровью.
Супруга хабаровчанина вернулась домой, вызвала медиков и уговорила мужа пойти в полицию с повинной.
Известно, что мужчина уже находился под домашним арестом за оборот наркотических средств.
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