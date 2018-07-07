Мужчина зарезал подругу своей матери во время застолья‍ в Хабаровске

Словесная перепалка после застолья закончилась убийством в поселке имени Горького в пригороде Хабаровска . 58‐летняя женщина, по словам обвиняемого, ударила его кулаком в глаз, в ответ 43‐летний мужчина несколько раз ударил ее в бедро ножом. Об этом сообщил сайт gubernia.com.

Мужчина пил водку с матерью и двумя ее подругами. В ходе ссоры он тяжело ранил одну женщину. Потерпевшая умерла на месте происшествия от полученных травм. Никто из присутствующих в квартире не пытался помочь женщине, истекающей кровью.

Супруга хабаровчанина вернулась домой, вызвала медиков и уговорила мужа пойти в полицию с повинной.

Известно, что мужчина уже находился под домашним арестом за оборот наркотических средств.