Ещё
В Приморье за огромные махинации осуждены сотрудники медучреждения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье за огромные махинации осуждены сотрудники медучреждения 

Вести.Ru 14 часов назад
К семи и шести годам заключения и штрафу приговорены во Владивостоке два сотрудника краевого клинического кожно-венерологического диспансера за хищение денег и незаконные платные медицинские услуги.
Преступники более года незаконно оказывали платные медицинские услуги, используя оборудование клиники, организовав на базе диспансера деятельность фирмы по оказанию косметологических услуг. По этой схеме они изъяли у граждан более 21 млн рублей.
Кроме этого, они же похитили более 3,5 млн рублей, предназначенных на ремонт медицинского учреждения.
Суд приговорил одного фигуранта к семи годам девяти месяцам лишения свободы, другую — к шести годам девяти месяцам лишения свободы. Также подсудимым назначено наказание в виде штрафов на сумму 1,25 млн рублей, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru: последние новости
Каскадера Иншакова задержали с травматом в Центре международной торговли Момент убийства экс-футболиста на Кубани попал в объектив камеры наблюдения Дебошира с "Уральский авиалиний" привлекут за мелкое хулиганство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза304
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение