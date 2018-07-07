Ещё
В Приморье сотрудников больницы приговорили к колонии за хищение и мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье сотрудников больницы приговорили к колонии за хищение и мошенничество 

ТАСС 7 июля 2018
ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке приговорил к заключению в колонии двух экс-сотрудников краевого кожно-венерологического диспансера, которые похитили более 3,5 млн рублей и предоставляли платные косметологические услуги на оборудовании учреждения. Как сообщает прокуратура края, одного из фигурантов приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы, вторую — к шести годам девяти месяцам заключения.
"Первореченский районный суд Владивостока рассмотрел уголовное в отношении бывших сотрудников ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»… Они признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Суд по совокупности преступлений окончательно приговорил одного фигуранта к семи годам девяти месяцам лишения свободы, вторую — к шести годам девяти месяцам лишения свободы, соучастники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также подсудимым назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 1 млн 250 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Суд установил, что фигуранты использовали для своей выгоды оборудование, закупленное за счет бюджетных средств для учреждения, хотя услуги на нем должны были оказываться пациентам бесплатно. Они организовали на базе диспансера общества с ограниченной ответственностью по оказанию косметологических услуг и направляли туда пациентов, где оказывались услуги на платной основе. По этой схеме чуть более чем за год гражданам оказали платные услуги на сумму более 21 млн рублей.
Кроме того, фигуранты ввели в заблуждение главврача об объеме и качестве выполненных ремонтно-строительных работ в больнице и похитили более 3,5 млн рублей. По данным прокуратуры, они использовали схему, по которой госконтракты заключались по завышенной стоимости подрядных работ.
ТАСС: последние новости
"Уральские авиалинии" выполнили дополнительные 300 рейсов во время ЧМ-2018 Разводивший коноплю в московской квартире американец осужден на 11 лет Семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" выплатят еще по 2 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу116
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа71
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение