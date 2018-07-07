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Житель Находки убил сестру в день ее 30-летия
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Житель Находки убил сестру в день ее 30-летия 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Житель Находки перерезал горло сестре в её день рождения, сообщает «Инфореактор».
Житель находки жестоко расправился с беременной сестрой в день её рождения.
Отмечается, что женщину с перерезанным горлом случайно обнаружен 10-летний ребенок, который тут же рассказал об этом сотрудникам полиции. Прибывшие на место трагедии полицейские выяснили, что убитая находилась на восьмом месяце беременности. Женщина одна проживала в квартире, а 6 июля ей исполнилось 30 лет.
Соседи убитой рассказали, что не слышали шума, а также отметили, что она не любила шумные компании.
Следствием было установлено, что к убийству может быть причастен её родный брат. Подозреваемы сознался в страшном преступлении.
В настоящее время расследование продолжается.
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