Житель Ульяновска ударил жену ножом и вытолкал умирать в подъезд

Вынесен приговор жителю Ульяновска , лишившему жизни 10 февраля свою гражданскую жену, сообщает прокуратура Ульяновской области

В подъезде дома по улице Оренбургской 10 февраля был найден труп женщины с колото-резаным ранением груди. В ходе следствия выяснилась картина преступления. В тот день гражданин выпивал вместе со своей сожительницей. В ходе распития, поссорившись с женщиной, он решил выгнать ее из дома. Но при этом схватил нож и нанес удар, после чего вытолкнул женщину из квартиры в подъезд, где она и умерла.