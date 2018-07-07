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Житель Ульяновска ударил жену ножом и вытолкал умирать в подъезд
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Житель Ульяновска ударил жену ножом и вытолкал умирать в подъезд 

АиФ — Ульяновск 7 июля 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Вынесен приговор жителю Ульяновска, лишившему жизни 10 февраля свою гражданскую жену, сообщает прокуратура Ульяновской области.
В подъезде дома по улице Оренбургской 10 февраля был найден труп женщины с колото-резаным ранением груди. В ходе следствия выяснилась картина преступления. В тот день гражданин выпивал вместе со своей сожительницей. В ходе распития, поссорившись с женщиной, он решил выгнать ее из дома. Но при этом схватил нож и нанес удар, после чего вытолкнул женщину из квартиры в подъезд, где она и умерла.
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