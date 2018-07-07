Крупную аферу с землей раскрыли в Уссурийске

Прокурорская проверка в Приморском крае выявила аферу с принадлежащими муниципалитету земельными участками в Уссурийске. Против мошенников возбудили пять уголовных дел. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.
«В апреле 2018 года администрацией Уссурийского городского округа заключено пять договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов по льготной цене, поскольку заявителями представлены документы о фактическом расположении на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности покупателей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники прокуратуры осмотрели выкупленные у муниципального образования участки земли и обнаружили, что на них нет построек, а участки заросли полутораметровой травой.
За ходом расследования уголовных дел об аферах с земельными участками, возбужденных по статье «Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» УК РФ, проследит городская прокуратура.
В Ростовской области местная жительница незаконно переписала участки земли, принадлежащие муниципальному образованию Целинский район, на имя своей знакомой.