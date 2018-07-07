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СМИ: Правоохранители назвали предварительные причины гибели семьи из трех человек во Владивостоке
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СМИ: Правоохранители назвали предварительные причины гибели семьи из трех человек во Владивостоке 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. 4 июля в своей квартире на улице Тюменская были обнаружены зарезанными тр члена семьи. 28-летний мужчина убил 64-летнюю мать с 44-летней сестрой и покончил с собой. Об этом сообщил сайт VL.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Тела матери с дочерью и сыном многочисленными ножевыми ранениями, придя домой с работы, нашел муж 44-летней погибшей. Мужчина сразу позвонил в полицию и сообщил об убийстве.
Криминалисты и судмедэксперт после осмотра квартиры и тел погибших сделали вывод, что произошло двойное убийство и самоубийство. Оружие преступления обнаружили рядом с телом 28-летнего сына хозяйки квартиры. Причины трагического происшествия неизвестны.
В рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек назначены судебные экспертизы.
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