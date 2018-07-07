СМИ: Правоохранители назвали предварительные причины гибели семьи из трех человек во Владивостоке

Во Владивостоке правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ . 4 июля в своей квартире на улице Тюменская были обнаружены зарезанными тр члена семьи. 28-летний мужчина убил 64-летнюю мать с 44-летней сестрой и покончил с собой. Об этом сообщил сайт VL.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Тела матери с дочерью и сыном многочисленными ножевыми ранениями, придя домой с работы, нашел муж 44-летней погибшей. Мужчина сразу позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Криминалисты и судмедэксперт после осмотра квартиры и тел погибших сделали вывод, что произошло двойное убийство и самоубийство. Оружие преступления обнаружили рядом с телом 28-летнего сына хозяйки квартиры. Причины трагического происшествия неизвестны.

В рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек назначены судебные экспертизы.