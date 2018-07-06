В Подмосковье задержали юриста за попытку вымогательства

Юрист Эльман Пашаев задержан в Подмосковье по подозрению в вымогательстве. «Мытищинский городской суд 6 июня отложил рассмотрение вопроса о его аресте на утро воскресенья, 8 июля», — сообщил Business FM источник а в правоохранительных органах

При этом он не смог привести подробности уголовного дела, в рамках которого задержали юриста. «Оно расследуется по ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», — добавил собеседник радиостанции.