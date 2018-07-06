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В Подмосковье задержали юриста за попытку вымогательства
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В Подмосковье задержали юриста за попытку вымогательства 

BFM.RU 6 июля 2018
Юрист Эльман Пашаев задержан в Подмосковье по подозрению в вымогательстве. «Мытищинский городской суд 6 июня отложил рассмотрение вопроса о его аресте на утро воскресенья, 8 июля», — сообщил Business FM источник а в правоохранительных органах.
При этом он не смог привести подробности уголовного дела, в рамках которого задержали юриста. «Оно расследуется по ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», — добавил собеседник радиостанции.
По его словам, в своей время Адвокатская палата Москвы лишила Пашаева статуса за порочащее поведение.
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