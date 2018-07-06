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Мужчину заподозрили в преступном обрезании детей в Британии
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Мужчину заподозрили в преступном обрезании детей в Британии 

Lenta.ru 6 июля 2018
В Великобритании арестовали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений во время обрезания детей. Об этом пишет The Independent.
По его информации, под стражу был взял 52-летний Мохаммад Сиддики из Бирмингема в английском графстве Уэст-Мидлендс. Позднее мужчину выпустили на свободу, однако он остается фигурантом дела. Отмечается, что в ходе следственных дейтсвий был проведен обыск в одном из домов.
Как отмечается, расследование ведется не в отношении самой практики обрезания. Стражи порядка изучают случаи, при которых могли быть совершены преступные действия в Бристоле и Банбери. Речь идет о процедурах обрезания, проводившихся на дому, и послеоперационном уходе.
«Мы хотели бы поговорить со всеми, у кого есть информация, которая может помочь нам в нашем расследовании, а также с теми, кто обеспокоен процедурами, которые проводились в частном порядке с 2015 года», — указали в полиции.
Всех родителей и опекунов обрезанных мальчиков, а также медицинских работников, которые имеют какие-либо данные, просят связаться с полицией. Никаких подробностей не приводится.
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