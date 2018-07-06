Неизвестные ранили ножом мужчину в Южном Бутово

Как сообщили Агентству «Москва» в правоохранительных органах, по адресу: улица Южнобутовская, д. 86, корп. 1, двое неизвестных нанесли ножевое ранение мужчине и скрылись.

Полиция разыскивает нападавших по приметам. Пострадавший госпитализирован.