Ещё
Неизвестные ранили ножом мужчину в Южном Бутово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные ранили ножом мужчину в Южном Бутово 

Национальная Служба Новостей 6 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Как сообщили Агентству «Москва» в правоохранительных органах, по адресу: улица Южнобутовская, д. 86, корп. 1, двое неизвестных нанесли ножевое ранение мужчине и скрылись.
Полиция разыскивает нападавших по приметам. Пострадавший госпитализирован.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Родственники погибших в «Зимней вишне» получат еще по 2 млн из пожертвований Топ-менеджера «Роснано» Горькова выпустят на свободу УДО для хакера «Шалтая-Болтая» пересмотрят
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу134
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа85
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение