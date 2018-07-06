Себежский адвокат обвиняется в мошенничестве и вмешательстве в деятельность следствия 

Себежский адвокат Александр С. был обвинён в мошенничестве с приченением значительного ущерба и вмешательстве в деятельность следствия: 18 мая 2018 года и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по ст. 159 ч.3 УК РФ по факту хищения 200 тысяч рублей путём мошенничества с использованием своего служебного положения. В этот же день материалы дела переданы в Опочецкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Псковской области для дальнейшего расследования. Чуть позже, 6 июня в отношении Александра С. и.о. руководителя СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 294 ч. 2 УК РФ по факту воспрепятствования производству предварительного расследования по уголовному делу. Уголовные дела соединены в одно производство. 7 июня Александр С. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 ч.2 УК РФ в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. Срок предварительного следствия по делу продлён до трех месяцев— до 18 августа. 8 июня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.3, 294 ч.2 УК РФ. В этот же день следователем в суд представлено ходатайство об избрании в отношении адвоката меры пресечения в виде «заключения под стражу», суд Опочецкий районный суд удовлетворил постановление. Не согласившись с постановлением суда, Александр С. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит об отмене судебного решения. В обосновании он указал, что считает постановление суда было принято без защитника с его стороны, в связи с чем Псковский областной суд сократил его нахождение под стражей до 29 июня. Сейчас Опочецкий районный суд принимает новое решение о содержании Александра С. под стражей. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».