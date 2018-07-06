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Каникулы в Мексике: преступник отправился в путешествие после аферы с жильем
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Каникулы в Мексике: преступник отправился в путешествие после аферы с жильем 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Фигурант уголовного дела о мошенничестве решил устроить себе каникулы в Мексике. За рубежом предполагаемый преступник скрывается порядка пяти лет, на данный момент его ищет Интерпол.
Москвичка Жанна С. взяла 800 тысяч рублей под залог квартиры на ремонт, но эти деньги пришлось потратить на юристов и адвокатов, чтобы эту жилплощадь отстоять. За деньгами женщина обратилась в одну из инвестиционных компаний, где ей дали подписать документ со строкой о «купли-продажи». Сотрудники фирмы заверили, что это не больше, чем фиктивность.
Но на деле все оказалось не так. Вскоре квартира отошла генеральному директору фирмы Таймуразу Т. Далее он взял кредит под залог этого жилья, не выплатил его, а квартиру пустили с молотка.
Теперь у жилплощади новая хозяйка, которая судится с Жанной. Однако пострадавшая успела обратиться в полицию и добилась ареста собственного жилища — теперь ситуация заморожена до конца разбирательств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Таймураз Т. примерно в 2013-м покинул Россию, сейчас его ищет Интерпол. Известно, что скрывается от правосудия он в Мексике. Кроме того, в розыске находится и его помощница.
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