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Бизнесмена из Великобритании задержали в Москве за фальшивый чек в ОАЭ
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Бизнесмена из Великобритании задержали в Москве за фальшивый чек в ОАЭ 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Тушинский суд Москвы взял под арест 63-летнего гражданина Великобритании Тревора Мартина Хорсли, сообщили «Ленте.ру» в суде. Таким образом удовлетворено ходатайство прокуратуры, которая начала процедуру экстрадиции мужчины.
Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранительными органами ОАЭ. По их данным, в 2010 году он расплатился за недвижимость фальшивым чеком. В 2011 году бизнесмен был объявлен в розыск, но успешно путешествовал по миру.
По данным «Ленты.ру», Хорсли задержали 3 июля сразу после матча Англия — Колумбия на стадионе «Открытие-Арена». Его фотография была загружена в базу данных граждан, объявленных в розыск, и в системы автоматического распознавания лиц. При появлении Хорсли специальный сигнал сразу поступил в международный полицейский центр ЧМ-2018 в Домодедово, при выходе со стадиона его остановили для проверки и сразу задержали.
Магомед Эсендиров, адвокат задержанного, сообщил «Интерфаксу», что Хорсли не знал об уголовном деле и сразу после задержания перевел всю сумму в счет возмещения ущерба — около четырех миллионов рублей. Потерпевшая сторона согласилась с прекращением уголовного дела, но формально розыск Хорсли пока не отменен.
Адвокат также сообщил, что у англичанина диагностирован рак легких, а это заболевание входит в перечень болезней, которые препятствуют содержанию прод стражей. Однако суд, рассмотрев материалы дела, постановил взять разыскиваемого под стражу на два месяца.
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