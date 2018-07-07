Ещё
Бизнесмена из Литвы задержали за попытку выстрелить из орудия «Авроры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнесмена из Литвы задержали за попытку выстрелить из орудия «Авроры» 

АиФ Санкт-Петербург 7 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Турист из Литвы был задержан сотрудниками правоохранительных органов после незаконной попытки попасть на крейсер «Аврора», сообщает Фонтанка.Ру.
Бизнесмен из Клайпеды зашел на корабль после того, как касса уже была закрыта. Когда его попытались остановить, он решительно направился к носовому орудию с криками «Дайте мне снаряд!»
Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину. Полицейские же вызвали медиков. По предварительной информации, иностранцу потребовалась помощь психиатров. Подробности произошедшего устанавливаются.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Фигурантку дела о выводе 8,5 млрд из банка посадили под домашний арест В Петербурге мужчина три года получал пенсию мертвой знакомой В Петербурге подполковника СК подозревают в получении крупной взятки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой4
На Украину надвигается катастрофа354
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение