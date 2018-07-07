Бизнесмена из Литвы задержали за попытку выстрелить из орудия «Авроры»

Турист из Литвы был задержан сотрудниками правоохранительных органов после незаконной попытки попасть на крейсер «Аврора», сообщает Фонтанка.Ру Бизнесмен из Клайпеды зашел на корабль после того, как касса уже была закрыта. Когда его попытались остановить, он решительно направился к носовому орудию с криками «Дайте мне снаряд!» Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину. Полицейские же вызвали медиков. По предварительной информации, иностранцу потребовалась помощь психиатров. Подробности произошедшего устанавливаются.