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Ставрополец поплатился свободой за ложное сообщение о бомбе
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Ставрополец поплатился свободой за ложное сообщение о бомбе 

АиФ Ставрополье 6 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Житель Ставрополя осуждён за звонок с ложным сообщением о заложенной бомбе, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Промышленного района краевого центра.
35-летний ставрополец утром 30 апреля, находясь в своей квартире, позвонил со своего мобильного телефона в полицию и сообщил, что готовится теракт. Нетрезвый мужчина утверждал, что взрыв прогремит в суде.
На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Проверка показала, что сообщение было ложным.
Вычислить заявителя и привлечь его к ответственности оказалось несложно. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в том, что сделал. Он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.
Суд назначил телефонному хулигану наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
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