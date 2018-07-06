Ставрополец поплатился свободой за ложное сообщение о бомбе

Житель Ставрополя осуждён за звонок с ложным сообщением о заложенной бомбе, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Промышленного района краевого центра.

35-летний ставрополец утром 30 апреля, находясь в своей квартире, позвонил со своего мобильного телефона в полицию и сообщил, что готовится теракт. Нетрезвый мужчина утверждал, что взрыв прогремит в суде.

На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Проверка показала, что сообщение было ложным.

Вычислить заявителя и привлечь его к ответственности оказалось несложно. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в том, что сделал. Он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Суд назначил телефонному хулигану наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.