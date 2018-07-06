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В Черняховске на улице умер мужчина, которого прохожие принимали за пьяного
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В Черняховске на улице умер мужчина, которого прохожие принимали за пьяного 

Клопс.Ru 6 июля 2018
В парке Черняховска умер мужчина, которого прохожие принимали за пьяного и поэтому не звонили в скорую помощь. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Врачей вызвала местная жительница в четверг, 5 июля, около 18:00. Медики констатировали, что мужчина мёртв. Женщина обнаружила тело, когда гуляла с собаками. По её словам, он лежал на этом же месте накануне днём, 4 июля. Она подумала, что мужчина пьян, и не стала ничего предпринимать.
Региональный СКР проводит проверку по факту обнаружения тела. На место происшествия выезжал следователь Черняховского межрайонного следственного отдела, который установил, что погибший — 39-летний местный житель. Утром 4 июля он ушёл из дома, сообщив своей сожительнице, что отправился на работу. После этого женщина его не видела.
"Причины и точное время смерти пока не установлены. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
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