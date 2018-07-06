Супруги попытались в Рязани обокрасть гипермаркет

В Рязанском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в покушении на кражу, сообщает пресс-служба райсуда

Установлено, что 6 мая супруги находились в торговом зале гипермаркета. Прогуливаясь между прилавков с бытовой техникой, мужчина решил часть продукции похитить. Он рассказал о своем намерении жене, и та мужа поддержала.

В итоге супруги взяли с полок два фонаря, батарейки, пароочиститель, триммер, которые спрятали в женскую сумку и барсетку. На выходе из гипермаркета пару задержали сотрудники охраны.

Если бы супруги смогли покинуть торговое заведение, то причинили бы гипермаркету ущерб на сумму 6 191 рублей 79 копеек.