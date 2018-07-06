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Супруги попытались в Рязани обокрасть гипермаркет
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Супруги попытались в Рязани обокрасть гипермаркет 

АиФ Рязань 6 июля 2018
Фото: АиФ Рязань
В Рязанском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в покушении на кражу, сообщает пресс-служба райсуда
Установлено, что 6 мая супруги находились в торговом зале гипермаркета. Прогуливаясь между прилавков с бытовой техникой, мужчина решил часть продукции похитить. Он рассказал о своем намерении жене, и та мужа поддержала.
В итоге супруги взяли с полок два фонаря, батарейки, пароочиститель, триммер, которые спрятали в женскую сумку и барсетку. На выходе из гипермаркета пару задержали сотрудники охраны.
Если бы супруги смогли покинуть торговое заведение, то причинили бы гипермаркету ущерб на сумму 6 191 рублей 79 копеек.
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