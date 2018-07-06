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СК начал проверку после падения с высоты ребенка в Торжке
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СК начал проверку после падения с высоты ребенка в Торжке 

360tv.ru 6 июля 2018
Следственный комитет России по Тверской области начал проверку по факту падения из окна трехлетнего ребенка. Это случилось 5 июля в городе Торжок.
«5 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение, что из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома по улице Калининское шоссе города Торжок Тверской области, выпал трехлетний мальчик. По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка», — рассказали в Следственном комитете.
Предварительно правоохоранители выяснили, что малыш был с мамой на кухне, залез на стол, с него перебрался на подоконник. Все произошло быстро и неожиданно.
Мальчик жив. В больнице, куда он был госпитализирован, у него диагностировали перелом левого бедра нижней третей.
Московским полицейским поступило сообщение о падении двухлетнего ребенка с высоты в районе улицы Вагоноремонтной. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили малыша уже бездыханным.
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