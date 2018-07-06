Ещё
Двух жительниц Шахт осудили за кражу денег из бюджета области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух жительниц Шахт осудили за кражу денег из бюджета области 

161.ru 6 июля 2018
Фото: 161.ru
Приговор вынесли в городе Шахты
В Шахтах вынесли приговор по делу Екатерины Морозовой и Ларисы Ломовцовой. Женщин обвиняли в мошенничестве. Злоумышленницы незаконно получили деньги из бюджета Ростовской области.
— Морозова решила незаконно получить субсидию, предоставляемую из бюджета начинающим предпринимателям. СВ период с июня по декабрь 2013 года злоумышленница вступила в сговор с Ломовцовой, которая работала директором ООО «ЮгМет-Нефтепродукт». Они подделали документы на возмещение затрат на организацию собственного дела. Затем предоставили их в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Мошенницы незаконно получили 200 тысяч рублей. Затем Ломовцовой выплатили в департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области еще 400 тысяч рублей: она предоставила поддельные документы на возмещении затрат по фиктивным сделкам.
Екатерину Морозову приговорили к одному году лишения свободы условно, Ларису Ломовцову — к трем годам условно. Женщины возместили ущерб. Приговор вступил в законную силу, обжаловать его нельзя.
161.ru: последние новости
Объявили в розыск: на главу отдела по борьбе с наркотиками Ленинского отдела Ростова завели дело На Дону сотрудницу банка обвиняют в мошенничестве на 5,8 миллионов рублей Экс-полицейского из Сальска осудят за мошенничество на 150 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу141
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение