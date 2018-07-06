Двух жительниц Шахт осудили за кражу денег из бюджета области

Приговор вынесли в городе Шахты

В Шахтах вынесли приговор по делу Екатерины Морозовой и Ларисы Ломовцовой. Женщин обвиняли в мошенничестве. Злоумышленницы незаконно получили деньги из бюджета Ростовской области

— Морозова решила незаконно получить субсидию, предоставляемую из бюджета начинающим предпринимателям. СВ период с июня по декабрь 2013 года злоумышленница вступила в сговор с Ломовцовой, которая работала директором ООО «ЮгМет-Нефтепродукт». Они подделали документы на возмещение затрат на организацию собственного дела. Затем предоставили их в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Мошенницы незаконно получили 200 тысяч рублей. Затем Ломовцовой выплатили в департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области еще 400 тысяч рублей: она предоставила поддельные документы на возмещении затрат по фиктивным сделкам.

Екатерину Морозову приговорили к одному году лишения свободы условно, Ларису Ломовцову — к трем годам условно. Женщины возместили ущерб. Приговор вступил в законную силу, обжаловать его нельзя.