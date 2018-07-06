Московская прокуратура считает закрытие дела в отношении Конновой законным

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Прокуратура Москвы считает законным решение столичного главка МВД о прекращении дела в отношении москвички Екатерины Конновой, обвиненной в незаконном сбыте транквилизатора диазепама, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Людмила Нефёдова.

"Прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида", — сказала Нефедова.

В пятницу в МВД РФ сообщили о закрытии дела, а глава ведомства Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к возбуждению дела. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в ситуации Конновой исключить «формальный подход»,

Уголовное дело в отношении Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам.

Не сертифицированное в России зарубежное лекарство женщина до этого незаконно купила через интернет «у неизвестного лица», выяснили сыщики. Впоследствии она решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии.