Круг воспитательных мер к несовершеннолетним преступникам может быть расширен

Министерство просвещения, Минюст МВД рассмотрят возможность расширить круг воспитательных мер к подросткам, совершившим нетяжкие преступления. Об этом сообщила «Парламентская газета». К четвертому кварталу следующего года ведомства должны предоставить результаты своей работы. Добавленные воспитательные меры к подросткам, совершим нетяжкие преступления, заменят уголовное наказание. В конце июня в республике Ингушетия 17‐летний подросток украл золотую звезду Героя труда Российской Федерации у местной жительницы. Региональные полицейские изъяли госнаграду, которую вернут владелице в ближайшее время.