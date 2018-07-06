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Круг воспитательных мер к несовершеннолетним преступникам может быть расширен
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Круг воспитательных мер к несовершеннолетним преступникам может быть расширен 

360tv.ru 6 июля 2018
Министерство просвещения, Минюст и МВД рассмотрят возможность расширить круг воспитательных мер к подросткам, совершившим нетяжкие преступления. Об этом сообщила «Парламентская газета».
К четвертому кварталу следующего года ведомства должны предоставить результаты своей работы. Добавленные воспитательные меры к подросткам, совершим нетяжкие преступления, заменят уголовное наказание.
В конце июня в республике Ингушетия 17‐летний подросток украл золотую звезду Героя труда Российской Федерации у местной жительницы. Региональные полицейские изъяли госнаграду, которую вернут владелице в ближайшее время.
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