В Башкирии мужчину обвиняют в 4 преступлениях против половой неприкосновенности детей

Башкирии 47-летнего мужчину осудят за 4 преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает СК по РБ.

В период с февраля 2015 года по июнь 2016 года в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о мужчине, который совершал развратные действия, демонстрируя свои половые органы малолетним детям через окно своего автомобиля на территории Иглинского района республики, а также на территории двух районов Уфы

-Установив схожий способ совершения преступлений, следствием было принято решение о соединении уголовных дел. Однако, на протяжении двух лет установить злоумышленника не удавалось, не хватало сведений, — рассказали в Следкоме

Одна из подруг потерпевшей девочки заметила автомобиль, похожий по описанию на тот, в котором был злоумышленник. Она его сфотографировала. Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.

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