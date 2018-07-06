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В Башкирии мужчину обвиняют в 4 преступлениях против половой неприкосновенности детей
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В Башкирии мужчину обвиняют в 4 преступлениях против половой неприкосновенности детей 

ГОРОБЗОР.РУ 6 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии 47-летнего мужчину осудят за 4 преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает СК по РБ.
В период с февраля 2015 года по июнь 2016 года в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о мужчине, который совершал развратные действия, демонстрируя свои половые органы малолетним детям через окно своего автомобиля на территории Иглинского района республики, а также на территории двух районов Уфы.
-Установив схожий способ совершения преступлений, следствием было принято решение о соединении уголовных дел. Однако, на протяжении двух лет установить злоумышленника не удавалось, не хватало сведений, — рассказали в Следкоме.
Одна из подруг потерпевшей девочки заметила автомобиль, похожий по описанию на тот, в котором был злоумышленник. Она его сфотографировала. Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.
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