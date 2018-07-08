СК начал проверку по факту отравления 20 детей в лагере в Удмуртии

«По данным проверки, 7 июля у 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхавших в лагере, проявились признаки пищевого отравления», — заявили в пресс-службе СК.

Двое детей госпитализированы, одному из них оказывают медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что в лагере на момент происшествия отдыхали 130 детей.

«В настоящее время лагерь закрыт, дети возвращаются домой», — добавили в СК.

Следователи осмотрели помещения лагеря, в том числе столовую, и изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.