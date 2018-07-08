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СК начал проверку по факту отравления 20 детей в лагере в Удмуртии
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СК начал проверку по факту отравления 20 детей в лагере в Удмуртии 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
«По данным проверки, 7 июля у 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхавших в лагере, проявились признаки пищевого отравления», — заявили в пресс-службе СК.
Двое детей госпитализированы, одному из них оказывают медицинскую помощь.
В ведомстве отметили, что в лагере на момент происшествия отдыхали 130 детей.
«В настоящее время лагерь закрыт, дети возвращаются домой», — добавили в СК.
Следователи осмотрели помещения лагеря, в том числе столовую, и изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали доследственную проверку из-за отравления детей в лагере.
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