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Четыре девушки из ревности несколько часов избивали и насиловали школьницу
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Четыре девушки из ревности несколько часов избивали и насиловали школьницу 

Вести.Ru 6 июля 2018
В Губахе (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении четырех молодых местных жительниц, которые несколько часов всячески издевались, избивали и насиловали несовершеннолетнюю знакомую.
Как пишут местные СМИ, таким образом одна из истязательниц решила отомстить пострадавшей, так как та встречалась с парнем, от которого сама преступница была беременна. По некоторым данным, после всего, что с ней сотворили, жертва истязаний, возможно, никогда не сможет иметь детей.
Уголовное дело возбуждено по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору. В пресс-службе СК РФ сообщили, что трое из издевавшихся над школьницей девушек заключены под стражу. Беременной выбрана мера принуждения в виде обязательства о явке, передает РИА Новости.
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