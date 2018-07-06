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Депутата Ульяновской области обвинили в мошенничестве
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Депутата Ульяновской области обвинили в мошенничестве 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ульяновской области, исполнительный директор предприятия «Вита Реал Эстейт» арестован в Подмосковье по обвинению в мошенничестве на сумму более 105 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
"В отношении исполнительного директора ООО «Вита Реал Эстейт», являющегося также депутатом законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва, обвиняемого в мошенничестве… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый совершил мошеннические действия при строительстве многоквартирного дома в деревне Удино Дмитровского района Московской области. В июне 2011 года, как считает СК, он под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома завладел денежными средствами дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи. Тем сам обвиняемый лишил граждан денег и прав на жилые помещения в дальнейшем.
Добавляется, что в результате его действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105 миллионов 300 тысяч рублей.
Следователи продолжают устанавливать количество потерпевших, уже проведены две бухгалтерские, строительно-техническая и почерковедческая экспертизы, уточнили в СК.
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