Россиянин арестован в Турции за кражу семи шуб

Турист из России арестован в районе курортного города Кемер. Он подозревается в краже меховых изделий.

"Полиция обнаружила семь шуб в гостиничном номере 32-летнего россиянина в районе курорта Кемер", — цитирует "Интерфакс" сообщение издания Hurriyet.

По данным СМИ, правоохранители совершили рейд после того, как в магазине Антальи обнаружили пропажу шуб на общую сумму 3,5 тысячи долларов и следы взлома.

Подозреваемого нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Арестованному вменили не только обвинения в краже, но и нанесении ущерба имуществу.