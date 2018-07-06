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Россиянин арестован в Турции за кражу семи шуб
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Россиянин арестован в Турции за кражу семи шуб 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Ридус
Турист из России арестован в районе курортного города Кемер. Он подозревается в краже меховых изделий.
"Полиция обнаружила семь шуб в гостиничном номере 32-летнего россиянина в районе курорта Кемер", — цитирует "Интерфакс" сообщение издания Hurriyet.
По данным СМИ, правоохранители совершили рейд после того, как в магазине Антальи обнаружили пропажу шуб на общую сумму 3,5 тысячи долларов и следы взлома.
Подозреваемого нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Арестованному вменили не только обвинения в краже, но и нанесении ущерба имуществу.
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