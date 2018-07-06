Около восьми лет на территории столичного региона орудовала банда убийц и вымогателей

В 2017 году оперативникам удалось выйти на след злоумышленников и поочередно арестовать их.

Подмосковные следователи предъявили обвинение в организации банды и участии в ней группе лиц, подозреваемых в серии преступлений, в том числе убийств.

Уточняется, что на счету группировки убийство одного человека и покушение на убийство еще четырех. Преступления происходили на территории рынка в Москве в 2009 году. Кроме того, установлено, что в 2010 году обвиняемые убили двух соотечественников в Пушкинском районе Подмосковья, а в 2016 году угнали автомобиль у мужчины и его же вынудили отдать 600 тысяч рублей.

По дынным пресс-службы ведомства, в 2017 году оперативникам удалось выйти на след членов банды и поочередно арестовать их. Однако один из организаторов банды к тому времени был уже мертв.

Следователи продолжают устанавливать всех причастных к данным преступлениям.