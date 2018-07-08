Ещё
Гендиректор аэропорта Якутска заподозрен во взятке 14 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректор аэропорта Якутска заподозрен во взятке 14 млн рублей 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: Дальний Восток
Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО «Аэропорт Якутск», который подозревается в получение взятки в размере 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Имя гендиректора в сообщении СКР не называется, однако на сайте аэропорта говорится, что им является Николай Местников.
«По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в виде денег в сумме 14 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Rambler News Service: последние новости
Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне» СМИ сообщили о задержании бывшего министра здравоохранения Дагестана
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу118
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа72
Россия может остаться без военного транспортника57
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение