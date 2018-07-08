Гендиректор аэропорта Якутска заподозрен во взятке 14 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО «Аэропорт Якутск», который подозревается в получение взятки в размере 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Имя гендиректора в сообщении СКР не называется, однако на сайте аэропорта говорится, что им является Николай Местников.

«По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в виде денег в сумме 14 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска », — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.