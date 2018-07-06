Круг воспитательных мер к несовершеннолетним преступникам будет расширен

Камбин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность расширения круга воспитательных мер к подросткам, которые совершили нетяжкие преступления. Они придут на смену уголовному наказанию.

Об этом говорится в плане основных мероприятий Десятилетия детства, опубликованном на портале Правительства РФ . Согласно документу, рассмотрением этого вопроса должны заняться МВД Минюст и Министерство просвещения.

Расширение круга воспитательных мер к подросткам, совершившим нетяжкие преступления, должно привести к гуманизации практики привлечения к уголовной ответственности, следует из опубликованного плана. Результаты своей работы ведомства предоставят к IV кварталу 2019 года.

В пятницу, 6 июля стало известно, что законопроект о приоритете назначения принудительных мер в отношении несовершеннолетних нарушителей закона подготовит Госдума . По словам вице-спикера палаты Ирины Яровой, документ будет предусматривать лишение свободы подростков только в исключительных случаях.

К ним, в частности, относится решение суда или следователя. Если они докажут, что одним воспитанием подростка уже не исправить, то правонарушитель может получить реальный срок. Яровая считает, что госзатраты нужно переориентировать — следует тратить больше денег на профилактику преступлений, а не социализацию бывших заключённых.