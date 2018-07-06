Гендиректор столичной фирмы предстанет перед судом по делу о невыплате зарплаты на 1,4 млн руб.

Солнцевская межрайонная прокуратура направила в суд дело главы столичного предприятия о невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«Солнцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы в возрасте 32 лет. Следственными органами он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, из иной личной заинтересованности руководителем организации»).

Уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, гендиректор компании не выдавал 16 сотрудникам зарплату более двух месяцев. В итоге сумма невыплаченных зарплат составила свыше 1,4 млн руб. Следствие считает, что обвиняемый был заинтересован в повышении дохода организации благодаря коммерческой деятельности, в которую вкладывал не выданную работникам заработную плату.