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СК проверит информацию о дебоше в самолете «Аэрофлота»
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СК проверит информацию о дебоше в самолете «Аэрофлота» 

Rambler News Service 6 июля 2018
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку информации о нарушении общественного пассажиркой самолета «Аэрофлота», который следовал из Тель-Авив в Москву.
«В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В «Аэрофлоте» RNS сообщили, что дебош произошел на борту рейса Тель-Авив — Москва.
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