СК проверит информацию о дебоше в самолете «Аэрофлота» 

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку информации о нарушении общественного пассажиркой самолета «Аэрофлота», который следовал из Тель-Авив в Москву.
«В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В «Аэрофлоте» RNS сообщили, что дебош произошел на борту рейса Тель-Авив — Москва.