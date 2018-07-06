СК проверит информацию о дебоше в самолете «Аэрофлота»

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку информации о нарушении общественного пассажиркой самолета «Аэрофлота» , который следовал из Тель-Авив в Москву

«В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В «Аэрофлоте» RNS сообщили, что дебош произошел на борту рейса Тель-Авив — Москва.