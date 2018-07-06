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Жителя Адыгеи обвиняют в мошенничестве при получении страховых выплат
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Жителя Адыгеи обвиняют в мошенничестве при получении страховых выплат 

АиФ Адыгея 6 июля 2018
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Шовгеновского района в ходе проверки выявила факт мошенничества при получении страхового возмещения по договору ОСАГО.
«Установлено, что в ноябре 2016 года житель а. Хакуринохабль в целях хищения денежных средств страховой организации инсценировал дорожно-транспортное происшествие. Сведения о ДТП не регистрировались в книге учета сообщений о преступлениях, инспектор, якобы оформивший материалы дорожного происшествия, в органах внутренних дел службу не проходил», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Общая сумма необоснованно полученных выплат составила 300 тыс. рублей.
По результатам прокурорской проверки органом следствия возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).
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