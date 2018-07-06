Дело о перестрелке возле бара LOFT в центре Волгограда отправили на пересмотр

Волгограде Центральный районный суд пересмотрит уголовное дело в отношении Алексея Бухтина, который в декабре 2016 года во время конфликта с двумя уроженцами Чечни устроил стрельбу в баре LOFT. Один из оппонентов Бухтина получил ранение.

Центральный суд соберется в новом составе

Сегодня в Волгоградском областном суде прошло заседание по апелляции, поданной защитником Алексея Бухтина. Адвокат осужденного на 7 лет колонии особого режима волгоградца просил облсуд отменить приговор по одной из статей.

— По приговору Центрального районного суда Бухаткин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия, незаконном хранении хранение и огнестрельного оружия и боеприпасов, самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства, совершенном в целях уклонения от административного надзора, — напоминают в пресс-службе Волгоградского областного суда. — Прокурор не согласился с назначенным наказанием, посчитав его слишком мягким. Подсудимый и его защитник, напротив, подали апелляцию, в которой просили отменить приговор в части признания Бухаткина виновным в умушленно причинении тяжкого вреда здоровью.

Перестрелка произошла 4 декабря 2016 года около пяти часов утра на улице возле бара LOFT, на пересечении улицы Рокоссовского и Невской. Среди посетителей заведения еще в баре начался конфликт, который затем завершился на улице. Ранения получили двое уроженцев Чеченской республики, один из которых — 33-летний мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями ноги и паха.

— Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда отменила приговор Центрального районного суда в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства, — сообщают сегодня в областном суде. — Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.