В России расширят воспитательные меры к подросткам за нетяжкие преступления

МВД , Министерство просвещения и Минюст должны проработать этот вопрос к IV кварталу 2019 года.

"Это должно привести к гуманизации практики привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней тяжести", — говорится в плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, опубликованном в пятницу на портале правительства России.