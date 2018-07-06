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В России расширят воспитательные меры к подросткам за нетяжкие преступления
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В России расширят воспитательные меры к подросткам за нетяжкие преступления 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство РФ поручило профильным ведомствам изучить возможность шире применять меры воспитательного характера вместо уголовного наказания к подросткам, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести.
МВД, Министерство просвещения и Минюст должны проработать этот вопрос к IV кварталу 2019 года.
"Это должно привести к гуманизации практики привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней тяжести", — говорится в плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, опубликованном в пятницу на портале правительства России.
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