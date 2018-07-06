Жительница Северной столицы поблагодарила полицейских за оперативные действия в поисках дорогостоящей фотокамеры

В честь 300-летия российской полиции в рамках акции «Спасибо, полицейский!» обратилась молодая петербурженка, выразив слова благодарности сотрудникам отдела уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, а также сотрудникам линейного отдела полиции на Ладожском вокзале.

Девушка рассказала, что вместе со своей семьей она возвращалась поездом из Москвы Санкт-Петербург . Уже после прибытия она обнаружила отсутствие сумки с дорогостоящей камерой и обратилась к правоохранителям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, стражи правопорядка установили, что камеру владелица забыла в вагоне поезда. И уже через два дня девушку пригласили в отдел и вернули фотоаппарат в целости и сохранности.

Петербурженка поблагодарила сотрудников полиции за профессионализм, отзывчивость и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. А также поздравила с 300-летием полиции и пожелала успехов в службе.