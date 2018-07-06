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Жительница Северной столицы поблагодарила полицейских за оперативные действия в поисках дорогостоящей фотокамеры
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Жительница Северной столицы поблагодарила полицейских за оперативные действия в поисках дорогостоящей фотокамеры 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 июля 2018
В честь 300-летия российской полиции в рамках акции «Спасибо, полицейский!» обратилась молодая петербурженка, выразив слова благодарности сотрудникам отдела уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, а также сотрудникам линейного отдела полиции на Ладожском вокзале.
Девушка рассказала, что вместе со своей семьей она возвращалась поездом из Москвы в Санкт-Петербург. Уже после прибытия она обнаружила отсутствие сумки с дорогостоящей камерой и обратилась к правоохранителям.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, стражи правопорядка установили, что камеру владелица забыла в вагоне поезда. И уже через два дня девушку пригласили в отдел и вернули фотоаппарат в целости и сохранности.
Петербурженка поблагодарила сотрудников полиции за профессионализм, отзывчивость и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. А также поздравила с 300-летием полиции и пожелала успехов в службе.
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