Дело о мошенничестве почти на 6 млн рублей завели на Дону

Уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 6 млн рублей возбуждено в Зерноградском районе Ростовской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на бывшую управляющую дополнительным офисом одного из банков.

По версии следствия, в 2017 года подозреваемая получила от пяти клиентов банка более 5,8 млн рублей, пообещав отдать их через определенный срок с процентами.

Однако впоследствии женщина деньги не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению.