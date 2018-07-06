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Дело о мошенничестве почти на 6 млн рублей завели на Дону
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Дело о мошенничестве почти на 6 млн рублей завели на Дону 

АиФ Ростов 6 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 6 млн рублей возбуждено в Зерноградском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на бывшую управляющую дополнительным офисом одного из банков.
По версии следствия, в 2017 года подозреваемая получила от пяти клиентов банка более 5,8 млн рублей, пообещав отдать их через определенный срок с процентами.
Однако впоследствии женщина деньги не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению.
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