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Экс-капитану ВМФ из Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за кражу миномета
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Экс-капитану ВМФ из Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за кражу миномета 

АиФ Санкт-Петербург 6 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Обвинение просит 10 лет колонии для капитана ВМФ в отставке Александра Кушнарева, подозреваемого в хищении миномета и изготовлении взрывчатки, передает ТАСС. Заседание суда прошло в Северной столице 6 июля.
По версии следствия, в августе 2017 года Кушнарев стал участником вооруженного конфликта на Рябовском шоссе. Инцидент был квалифицирован как административное правонарушение. Во время обыска в гараже экс-капитана ВМФ обнаружили самодельное взрывное устройство и миномет, предположительно украденный с территории Ржевского артиллерийского полигона.
Сам подсудимый свою вину не признает.
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