Экс-капитану ВМФ из Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за кражу миномета

Обвинение просит 10 лет колонии для капитана ВМФ в отставке Александра Кушнарева , подозреваемого в хищении миномета и изготовлении взрывчатки, передает ТАСС . Заседание суда прошло в Северной столице 6 июля.

По версии следствия, в августе 2017 года Кушнарев стал участником вооруженного конфликта на Рябовском шоссе. Инцидент был квалифицирован как административное правонарушение. Во время обыска в гараже экс-капитана ВМФ обнаружили самодельное взрывное устройство и миномет, предположительно украденный с территории Ржевского артиллерийского полигона.

Сам подсудимый свою вину не признает.