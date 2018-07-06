Верховный суд Хорватии смягчил наказание сербскому командиру Васильковичу

БЕЛГРАД, 6 июл — РИА Новости . Верховный суд (ВС) Хорватии частично удовлетворил жалобу бывшего сербского полевого командира Драгана Васильковича, известного под прозвищем Капитан Драган, осужденного за военные преступления, и сократил срок тюремного заключения с 15 до 13,5 лет тюрьмы, сообщили в ВС.

Приговор суда первой инстанции был вынесен Капитану Драгану в сентябре 2017 года. Хорватская сторона обвиняла 62-летнего Васильковича в военных преступлениях в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии в 1991-1995 годах. Тогда хорватские силы противостояли Югославской народной армии и формированиям местных сербов, поддержанных властями в Белграде.

Согласно позиции хорватского обвинения, экс-командир центра подготовки спецназа в составе сербских полувоенных формирований Драган Василькович несет ответственность за военные преступления в июне и июле 1991 года в тюрьме города Книн и в феврале 1993 года в районе Бенковаца, где осуществлялись пытки и убийства пленных хорватских военных и полицейских.

Прокуратура обвинила его и в том, что в хорватском городе Глина в июле 1991 года по соглашению с командиром танкового подразделения Югославской народной армии он подготовил план нападения на местное отделение полиции и на три окрестных населенных пункта, в результате чего они были заняты.

В ходе нападения было разрушению и уничтожению подверглись гражданские объекты, население вынуждено было бежать, совершались кражи имущества, были убиты и ранены гражданские лица, в том числе один иностранный журналист.

"Судом исправлена ошибка, которая заключалась в нарушении уголовного законодательства. В новом приговоре вина Драгана Васильковича утверждена за два, а не четыре преступления, как это было в вердикте суда первой инстанции, что привело к смягчению приговора", — говорится в сообщении ВС.

В результате 15 лет лишения свободы были заменены 13,5 годами тюрьмы. Адвокат Васильковича Томислав Филакович заявил местным журналистам после заседания, что с учетом срока экстрадиционного ареста и времени, проведенного в следственном изоляторе , его подзащитный «скоро сможет выйти на свободу».

Василькович свою вину и причастность к указанным в обвинительном акте событиям отрицает. Бывший командир спецназа имеет сербское и австралийское гражданства, его дело насчитывает 40 тысяч страниц, на процессе выступили 60 свидетелей, Василькович не согласился ни с одним пунктом обвинения.

Василькович родился в 1954 году в Белграде, вскоре его семья переехала на постоянное место жительство в Австралию . Там Василькович взял имя Дэниел Снедден (Daniel Snedden) и принял австралийское гражданство. После четырехгодичной службы в вооруженных силах Австралии он некоторое время работал военным инструктором в странах Африки и Южной Америки.

С началом гражданской войны в Югославии в 1991 году Василькович перебрался в Хорватскую республику, которая объявила о выходе из состава СФРЮ и начала боевые действия против самопровозглашенной на хорватской территории сербской автономии Республика Сербская Краина.

Василькович создал хорошо подготовленное формирование сил самообороны Краины, которое он назвал «Книнджи» — по названию столицы автономии, города Книн. В ходе боевых действий получил прозвище «Капитан Драган». После окончания войны в бывшей Югославии Василькович вернулся в Австралию, где стал работать инструктором по гольфу.

В 2003 году он выступал в гаагском трибунале свидетелем обвинения по делу бывшего президента Югославии Слободана Милошевича , но после его свидетельств, которые не понравились трибуналу, прокуратура заявила, что потребует провозгласить его «враждебно настроенным свидетелем».

В 2006 году Хорватия потребовала от Австралии выдачи Капитана Драгана, обвинив его в ряде военных преступлений. Вскоре он был арестован, и суд первой инстанции признал законным требование хорватской стороны об экстрадиции бывшего полевого командира.

После этого Василькович обжаловал постановление о своей выдаче, заявив, что хорватский суд будет рассматривать его дело предвзято, и выиграл это дело. Однако прокуратура Австралии подала жалобу в Верховный суд, после чего Василькович попытался скрыться от правоохранительных органов