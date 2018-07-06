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Экс-подполковник ФСБ не смог добиться оправдания
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Экс-подполковник ФСБ не смог добиться оправдания 

Волга Ньюс 6 июля 2018
Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы.
Молчанов уверял суд в своей невиновности и просил оправдания. Его адвокаты, перечислив множество процессуальных нарушений, настаивали, что суд первой инстанции не разобрался в сути предъявленного обвинения и вынес незаконное решение. По мнению защиты, все обвинение основано на показаниях троих заинтересованных фигурантов: признанных потерпевшими и свидетеля.
При этом Саенко, плативший несколько лет Молчанову за крышевание автостоянки, осужден за мошенничество. Рузиматов, отблагодаривший подполковника 2 млн руб. за «решение вопроса» с полицией, также отбывает условное наказание. А подчиненный Молчанова — экс-майор Самохин, присвоивший половину из этих 2 миллионов, «мотает» срок на «Красной зоне» в Нижнем Тагиле.
По версии Молчанова, эти люди оговорили его, чтоб самим получить мягкое наказание, а следствие не озаботилось тем, чтобы их слова подкрепить вещественными доказательствами. По словам экс-подполковника ФСБ, брать деньги у сомнительных личностей ему не позволило бы чувство офицерского достоинства. Тем более, что семья в деньгах не нуждалась, так как его жалование составляло около 100 тыс. рублей. К тому же его жена — парикмахер зарабатывает, по словам одного из адвокатов, 150 тыс. руб. в месяц. Якобы этих доходов вполне хватает, чтобы выплачивать семимиллионную ипотеку.
Адвокаты также указали суду на недопустимость доказательств вины, приведенных в приговоре, так как добыты они были не тем органом, который должен был вести предварительное расследование в отношении сотрудников ФСБ.
Однако на момент задержания и ареста Молчанова руководство местного управления ФСБ предоставило справку, что подполковник уволен со службы, и потому в военно-следственные органы его дело не передавали. Но во время расследования вопрос подследственности все же возник, и глава СК РФ Александр Бастрыкин санкционировал вести дальнейшее расследование территориальному органу.
Представитель прокуратуры назвал несущественными приведенные защитой нарушения УПК. В итоге судебная коллегия постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом приговор Молчанову вступил в силу.
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