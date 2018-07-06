Жалоб на содержание в колонии от экс-министра Улюкаева пока не поступало

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев , приговорённый к восьми годам заключения за взятку, отбывает наказание в тверской колонии строгого режима №1 в Больших Перемерках. Пока никаких жалоб от заключённого не поступало. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Тверской области.

Уполномоченный также отметила, что планирует посетить колонию, где содержится Улюкаев, во второй половине текущего года. При этом, если от экс-министра поступят жалобы, то правозащитники проведут проверку по фактам обращения.

— Тверская колония № 1 является одной из лучших в регионе. Жалобы от заключенных поступают крайне редко, — добавила Уполномоченный поп правам человека.