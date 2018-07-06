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СК обвинил задержанных за убийства в Московском регионе в создании банды
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СК обвинил задержанных за убийства в Московском регионе в создании банды 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Обвиняемым в ряде преступлений в том числе в совершении убийств в Московском регионе предъявили еще обвинение в организации банды, преступники создали ее не позднее 2009 года, после чего начали убивать и грабить людей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.
«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области обвиняемым в совершении серии убийств, разбойного нападения и вымогательства, также предъявлено обвинение в организации банды и участие в ней», — говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 2009 года двое граждан Республики Таджикистан создали банду и вовлекли в нее еще ряд соотечественников для совершения убийств с целью устрашения и завладения имуществом. На их счету убийство одного и покушение на убийство четырех человек на территории рынка в Москве в 2009 году.
Кроме этого, по данным следствия, в 2010 году обвиняемые совершили убийство двух соотечественников в Пушкинском районе Московской области, в 2016 году в Москве совершили ограбление соотечественника — угнали его автомобиль, после чего у него же вымогали 600 тысяч рублей.
Долгое время преступления оставались не раскрытыми, но следователи и оперативные сотрудники продолжали работу. В результате 2017 году удалось выйти на след членов банды и поочередно произвести их задержание. К тому времени один из организаторов банды уже был мертв.
Следствием продолжается планомерная работа по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также выявлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности.
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