СК обвинил задержанных за убийства в Московском регионе в создании банды

Обвиняемым в ряде преступлений в том числе в совершении убийств в Московском регионе предъявили еще обвинение в организации банды, преступники создали ее не позднее 2009 года, после чего начали убивать и грабить людей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области обвиняемым в совершении серии убийств, разбойного нападения и вымогательства, также предъявлено обвинение в организации банды и участие в ней», — говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 2009 года двое граждан Республики Таджикистан создали банду и вовлекли в нее еще ряд соотечественников для совершения убийств с целью устрашения и завладения имуществом. На их счету убийство одного и покушение на убийство четырех человек на территории рынка в Москве в 2009 году.

Кроме этого, по данным следствия, в 2010 году обвиняемые совершили убийство двух соотечественников в Пушкинском районе Московской области, в 2016 году в Москве совершили ограбление соотечественника — угнали его автомобиль, после чего у него же вымогали 600 тысяч рублей.

Долгое время преступления оставались не раскрытыми, но следователи и оперативные сотрудники продолжали работу. В результате 2017 году удалось выйти на след членов банды и поочередно произвести их задержание. К тому времени один из организаторов банды уже был мертв.

Следствием продолжается планомерная работа по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также выявлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности.