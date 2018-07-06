Вступил в силу приговор банде, поставлявшей рабынь из Прикамья в Бахрейн

прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что группой руководила 43-летняя жительница Чайковского. Злоумышленники находили девушек, которым предлагали работу — в Королевстве Бахрейн Саудовской Аравии . После пересечения государственной границы потерпевших передавали другим людям, которые принуждали женщин к занятию проституцией.

Группа действовала с 2013 по 2016 годы. За это время преступники продали в бордели 23 женщины и заработали на этом около четырёх миллионорв рублей. Деятельность банды раскрыли, благодаря побегу одной из девушек.

Чайковский городской суд приговорил шестерых виновных — двух женщин и четырёх мужчин — к лишению свободы на срок от трёх с половиной до шести лет в колонии общего режима . Также им придётся возместить потерпевшим ущерб на общую сумму более 3 млн 600 тысяч рублей. В счёт погашения ущерба арестовано имущество обвиняемых, в собственность РФ обращены 69 тысяч долларов.

Организатора группы осудили в июне 2017 года за торговлю людьми, её приговорили к шести годам лишения свободы. Она пыталась обжаловать приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила его без изменений.