Вступил в силу приговор банде, поставлявшей рабынь из Прикамья в Бахрейн 

В Пермском крае вступил в силу приговор членам банды, которые отправляли жительниц Пермского края и Челябинской области в Бахрейн. В арабской стране женщин принуждали к занятию проституцией.
В прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что группой руководила 43-летняя жительница Чайковского. Злоумышленники находили девушек, которым предлагали работу — в Королевстве Бахрейн Саудовской Аравии. После пересечения государственной границы потерпевших передавали другим людям, которые принуждали женщин к занятию проституцией.
Группа действовала с 2013 по 2016 годы. За это время преступники продали в бордели 23 женщины и заработали на этом около четырёх миллионорв рублей. Деятельность банды раскрыли, благодаря побегу одной из девушек.
Чайковский городской суд приговорил шестерых виновных — двух женщин и четырёх мужчин — к лишению свободы на срок от трёх с половиной до шести лет в колонии общего режима. Также им придётся возместить потерпевшим ущерб на общую сумму более 3 млн 600 тысяч рублей. В счёт погашения ущерба арестовано имущество обвиняемых, в собственность РФ обращены 69 тысяч долларов.
Организатора группы осудили в июне 2017 года за торговлю людьми, её приговорили к шести годам лишения свободы. Она пыталась обжаловать приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила его без изменений.