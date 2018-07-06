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СКР выясняет обстоятельства избиения и изнасилования жительницы Губахи
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СКР выясняет обстоятельства избиения и изнасилования жительницы Губахи 

АиФ Пермь 6 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники следственного комитета начали расследовать дело об избиении и изнасиловании молодой жительницы Губахи.
Как пояснили в СКР по Пермскому краю, вечером 6 июня четыре жительницы города Губахи, двое из которых несовершеннолетние пришли в квартиру своей несовершеннолетней знакомой.
«В течение 4 часов умышленно, на почве личных неприязненных отношений, наносили ей побои и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — пояснили в СКР.
Трёх девушек, которые участвовали в избиении, заключили под стражу. Им предъявили обвинение, свою вину в совершении преступлений обвиняемые признали. Четвёртой соучастница находится под подпиской о невыезде по причине беременности. Девушек обвиняют в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору. А также в совершении иных действий сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней.
Расследование уголовного дела продолжается.
В социальных сетях знакомые с историей пользователи рассказывают, что конфликт произошёл на почве ревности. Девушка получила серьёзные травмы, которые могут привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Мучительницы снимали свои действия на видео.
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