СКР выясняет обстоятельства избиения и изнасилования жительницы Губахи

Сотрудники следственного комитета начали расследовать дело об избиении и изнасиловании молодой жительницы Губахи

Как пояснили в СКР по Пермскому краю , вечером 6 июня четыре жительницы города Губахи, двое из которых несовершеннолетние пришли в квартиру своей несовершеннолетней знакомой.

«В течение 4 часов умышленно, на почве личных неприязненных отношений, наносили ей побои и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — пояснили в СКР.

Трёх девушек, которые участвовали в избиении, заключили под стражу. Им предъявили обвинение, свою вину в совершении преступлений обвиняемые признали. Четвёртой соучастница находится под подпиской о невыезде по причине беременности. Девушек обвиняют в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору. А также в совершении иных действий сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней.

Расследование уголовного дела продолжается.

В социальных сетях знакомые с историей пользователи рассказывают, что конфликт произошёл на почве ревности. Девушка получила серьёзные травмы, которые могут привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Мучительницы снимали свои действия на видео.