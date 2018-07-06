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СК начал проверку после сообщения об авиадебоширке на рейсе Тель-Авив — Москва
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СК начал проверку после сообщения об авиадебоширке на рейсе Тель-Авив — Москва 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Столичное следствие начало проверку информации о нарушении общественного порядка на рейсе Тель-Авив — Москва. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
«Сегодня в одном из СМИ появилась информация о нарушении одной из пассажирок общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Тель-авив — Москва 5 июля. По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовано проведение доследственной проверки», — рассказала Е. Марковская.
Ранее СМИ опубликовали видеозапись с рейса, на которой пассажирка рейса вступила в конфликт с бортпроводниками. Инцидент произошел после сделанных ей замечаний — женина разговаривала по телефону. Она отказывалась выполнять требования стюардесс, ругалась матом, после чего попыталась напасть на одну из них. Впоследствии полицейские задержали женщину в аэропорту Шереметьево.
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