Директора управляющей компании пытались застрелить в Поморье

Правоохранительные органы ищут неизвестного, который покушался на жизнь директора управляющей компании. Об этом сообщило ИА FlashNord.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Некий человек около ресторана на улице Конституции в Архангельской области напал на управляющего компании. Он сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в свою жертву, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу с ранением плеча. Сотрудники полиции выясняют мотивы и личность нападавшего.