Жительницу Маркса осудили на полтора года за попытку украсть у знакомой 250 тысяч рублей

Саратовский областной суд подтвердил законность приговора, вынесенный Ленинским райсудом. Ранее 50-летняя женщина приехала из Маркса в Саратов к знакомой и временно у нее проживала. Гостья выяснила, что у приютившей женщины в квартире на улице Тархова спрятаны 250 тысяч рублей. Чтобы их похитить, приезжая попросила ключи от жилья для изготовления дубликатов по предлогом забрать ранее оставленные вещи.

Когда хозяйки квартиры не было дома, осужденная вместе с мужчиной-сообщником открыли входную дверь и принялись искать деньги. Однако их застал врасплох неожиданный визит хозяйки, которая вызвала полицию.

Обвиняемая признана в покушении на кражу из жилища, ей назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.