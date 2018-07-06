Прокуратура признала законным решение о закрытии дела в отношении москвички за перепродажу психотропного лекарства 

Об этом сообщила представитель Московской прокуратуры Людмила Нефедова.
Решение Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против матери ребенка-инвалида, которая решила перепродать психотропный препарат, признано законным.
По ее словам, прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, отмечает ТАСС.
Ранее официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство прекращает процесс возбуждения уголовного дела (подробнее…).
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Установлено, что москвичка, воспитывающая ребенка-инвалида, купила препарат, содержащий диазепам, чтобы снять судороги у сына. Но спустя время ей дали совет получить препарат бесплатно через поликлинику. После этого москвичка решила продать купленное лекарство с помощью специализированного форума (подробнее…).