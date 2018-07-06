Подмосковный СК предъявил обвинение в создании ОПГ двум обвиняемым в серии убийств и покушений

Подмосковное следствие предъявило обвинение в создании ОПГ двум гражданам Таджикистана , обвиненным ранее в серии убийств, вымогательстве и разбойном нападении. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области обвиняемым в совершении серии убийств, разбойного нападения и вымогательства (п. п. «а, ж, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) также предъявлено обвинение в организации банды и участие в ней (ч. ч. 1,2 ст. 209 УК РФ)», — рассказала О. Врадий.

По данным следствия, двое граждан Таджикистана не позднее 2009 г. вместе с соотечественниками создали банду для устрашения, завладения имуществом и совершения убийств. На данный момент установлено, что они причастны к убийству трех человек, покушению еще на четырех человек, а также в ограблении своего соотечественника и вымогательстве у него 600 тыс. руб.

На протяжении нескольких лет дело оставалось нераскрытым, однако в 2017 г. сотрудники СК вышли на след членов банды. В результате все они были задержаны, за исключением одного из главарей ОПГ: он к тому времени уже был мертв.