Суд в Петербурге прекратил дело ректора о превышении полномочий

С. - ПЕТЕРБУРГ , 6 июл — РИА Новости . Невский районный суд Петербурга в пятницу удовлетворил ходатайство следственной службы регионального управления ФСБ о прекращении судебным штрафом дела ректора Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского о превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, Бачевский обвинялся в незаконной передаче в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении вуза. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ранее сообщалось, что уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя о его прекращении и назначении Бачевскому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

"Суд уголовное дело прекратил, назначив Бачевскому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 рублей", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, в 2015 году Бачевским было заключено девять договоров с различными организациями без проведения конкурсов или аукционов и в отсутствие надлежащего согласования с учредителем вуза, Федеральным агентством связи . Помещения фактически сдавались в аренду в период с 1 апреля 2015 года по 27 апреля 2016 года. В результате указанных действий фигуранта СПбГУТ недополучил более 3,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщала РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева , в случае удовлетворения судом ходатайства о прекращении дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа Бачевский даже не будет иметь судимости. Собеседница агентства напомнила, что регулирующая такую процедуру статья 25.1 УПК РФ применяется в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случае если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

По данным УФСБ, по делу Бачевского проходило несколько лиц. По версии следствия, подозреваемые совершили деяния, «явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».